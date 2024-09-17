Президент Финляндии предлагает исключить Россию из Совбеза ООН

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что реформа Совбеза ООН должна включать расширение состава, отмену права вето для любого государства и исключение любого члена, участвующего в «незаконной войне», такой как вторжение России в Украину. Об этом он сказал в интервью Reuters.

Стубб отметил, что присоединит свой голос к призывам по реформам на следующей неделе в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, где будет обсужден состав Совета Безопасности этой всемирной организации.

По его словам, Совбез, состоящий из пяти постоянных и десяти стран-членов, призван поддерживать мир во всем мире, однако геополитическое соперничество завело его в тупик по ряду вопросов, включая вторжение России в Украину.