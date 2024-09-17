Cтрельба у Кремля

Несколько человек приехали к офису и началась стрельба, пишет Mash. Огнестрельные ранения получили трое мужчин. Офис эвакуирован, на месте работает полиция.

Компания Wildberries, основанная Татьяной Бакальчук, обвинила в попытке незаконного проникновения в офис своего мужа и акционера Владислава Бакальчука. Конфликт произошел у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор», который находится недалеко от Кремля.

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», — написала в соцсетях Бакальчук.

Ее супруг ранее сообщил, что прибыл в офис на переговоры, но он и его коллеги были «атакованы». «Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», — отметила Татьяна Бакальчук.

Владислав Бакальчук выступал против объединения Wildberries с рекламной компанией Russ. В июле он заявлял, что его отстранили от управления бизнесом и что о создании совместной компании договорились без него.