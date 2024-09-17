Российским школам рекомендовали ограничить прием детей мигрантов

Российским школам и организациям дошкольного образования поручили ограничить в классах и группах число детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на методические рекомендации, которые ведомство разослало регионам.

«Необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком», — говорится в документе. Там же отмечается, что исследование, проведенное в 17 регионах, показало: педагоги хуже справляются со своими обязанностями, если в классе или группе оказывается более трех плохо говорящих по-русски детей.

При этом в Минпросвещения РФ подчеркнули, что детей иностранцев нужно равномерно распределять в рамках одной параллели, а целевой ориентир в три человека на класс не должен стать предлогом для отказа им в обучении.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» выступили с предложением ограничить число детей иностранцев в российских школах 10% от численности класса.