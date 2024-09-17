В университете ADA обсудили большое возвращение

В рамках I Государственной программы по возвращению в освобожденные территории, в рамках мероприятий, предусмотренных проектом «Укрепление статистического и аналитического потенциала Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики», началась реализация данного проекта. В этой связи в университете ADA состоялся круглый стол с участием государственных учреждений и организаций, депутатов Милли Меджлиса, представителей гражданского общества, местных и зарубежных экспертов.

Руководитель проекта, проректор университета ADA Фариз Исмаилзаде представил информацию о направлениях проекта. Он сообщил, что в проект входят мероприятия по сбору и анализу данных о вынужденных переселенцах в Азербайджане с использованием качественных и количественных методологий, проведению общих и целевых опросов, организации обсуждений среди целевых групп, разработке новых инструментов сбора данных, исследующих условия и стимулы, формирующие возвращение вынужденных переселенцев, а также укреплению существующего потенциала, усовершенствованию источников данных о вынужденных переселенцах (операционных, административных, статистических) и изучению передового опыта, проведению тренингов.

Научный руководитель проекта, директор Института экономики Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, доктор экономических наук, профессор Назим Иманов ранее сообщил о проектах, проводившихся с участием вынужденных переселенцев. Он отметил, что цель проведения круглого стола заключается в изучении потребностей соответствующих учреждений для усиления статистического и аналитического потенциала Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также в обмене мнениями для дальнейшего совершенствования проводимых опросов.

Координатор проекта Расмия Абдуллаева сообщила, что он реализуется при поддержке Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в сотрудничестве с университетом ADA и Институтом экономики Министерства науки и образования Азербайджана. Основная цель - повысить эффективность мероприятий, связанных с Большим возвращением, и улучшить методы сбора и обработки необходимых данных для разработки прогнозов по организации переселения.

Участники круглого стола высказали свои мнения о проекте, сделали предложения и задали вопросы партнерам проекта.

В обсуждениях принимали участие заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Вугар Насиров, советник председателя Насими Нариманов и другие руководители структурных подразделений, которые предоставили подробные ответы на озвученные мнения и предложения, а также ответили на вопросы.