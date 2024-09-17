Россия работает над поражением Харрис

Microsoft нашла доказательства того, что связанные с Кремлем группы в последние недели распространяли фальшивые видео, направленные на дискредитацию кандидата в президенты США от Демократической партии. На одном из них сторонники Камалы Харрис нападают на сторонников Дональда Трампа, на другом актриса играет Харрис в вымышленном инциденте, пишет издание.

Каждое из этих видео набрало миллионы просмотров, а один из роликов опубликовало фальшивое новостное агентство Сан-Франциско в попытке придать ему большее правдоподобие.

Кремлевские группы также опубликовали видео на платформах X и Telegram, в частности, изображение фальшивого билборда в Нью-Йорке с ложными лозунгами Харрис. Это видео набрало более 100 000 просмотров на X в первые часы после публикации, говорится в материале.