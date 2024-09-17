USD 1.7000
EUR 1.8905
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз
Новость дня
Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз

Россия работает над поражением Харрис

Politico
15:17 1458

Россия проводит операцию по дискредитации президентской кампании Камалы Харрис, пишет Politico.

Microsoft нашла доказательства того, что связанные с Кремлем группы в последние недели распространяли фальшивые видео, направленные на дискредитацию кандидата в президенты США от Демократической партии. На одном из них сторонники Камалы Харрис нападают на сторонников Дональда Трампа, на другом актриса играет Харрис в вымышленном инциденте, пишет издание.

Каждое из этих видео набрало миллионы просмотров, а один из роликов опубликовало фальшивое новостное агентство Сан-Франциско в попытке придать ему большее правдоподобие.

Кремлевские группы также опубликовали видео на платформах X и Telegram, в частности, изображение фальшивого билборда в Нью-Йорке с ложными лозунгами Харрис. Это видео набрало более 100 000 просмотров на X в первые часы после публикации, говорится в материале.

Заместитель госсекретаря США у Байрамова
Заместитель госсекретаря США у Байрамова
16:30 1313
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
17 сентября 2024, 20:57 4455
Почему пейджеры взорвались вчера?
Почему пейджеры взорвались вчера? главный вопрос
13:12 5660
Москва не согласна с Пашиняном
Москва не согласна с Пашиняном новость дополнена 13:35
13:35 4978
Взрывы пейджеров в Ливане: новые подробности
Взрывы пейджеров в Ливане: новые подробности обновлено 17:33
17:33 10181
О новой попытке захвата власти в Армении: задержан глава «Черных пантер»
О новой попытке захвата власти в Армении: задержан глава «Черных пантер» обновлено 17:00
17:00 6179
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ»
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ» обновлено 13:11
13:11 11048
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год видео; обновлено 16:48
16:48 11031
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации»
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации» видео
11:45 1107
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
17 сентября 2024, 23:15 7609
Евреи взрывают карманы
Евреи взрывают карманы комментарий по горячим следам
17 сентября 2024, 22:02 10123

ЭТО ВАЖНО

Заместитель госсекретаря США у Байрамова
Заместитель госсекретаря США у Байрамова
16:30 1313
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
17 сентября 2024, 20:57 4455
Почему пейджеры взорвались вчера?
Почему пейджеры взорвались вчера? главный вопрос
13:12 5660
Москва не согласна с Пашиняном
Москва не согласна с Пашиняном новость дополнена 13:35
13:35 4978
Взрывы пейджеров в Ливане: новые подробности
Взрывы пейджеров в Ливане: новые подробности обновлено 17:33
17:33 10181
О новой попытке захвата власти в Армении: задержан глава «Черных пантер»
О новой попытке захвата власти в Армении: задержан глава «Черных пантер» обновлено 17:00
17:00 6179
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ»
Пашинян: «Армения готова покупать азербайджанский газ» обновлено 13:11
13:11 11048
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год
Украина сожгла склад боеприпасов в Твери: их хватило бы России на год видео; обновлено 16:48
16:48 11031
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации»
Представитель ООН: «Азербайджан достиг выдающихся успехов в сфере цифровой трансформации» видео
11:45 1107
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
Новые пейджеры солдатам «Хезболлы» раздали несколько недель назад
17 сентября 2024, 23:15 7609
Евреи взрывают карманы
Евреи взрывают карманы комментарий по горячим следам
17 сентября 2024, 22:02 10123
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться