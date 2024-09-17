Рекомендации врача-инфекциониста Эйвазова по профилактике гриппа

Частые простудные заболевания в период с осени по весну означают, что человек болеет гриппом и/или другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в течение всего сезона. Это зависит от образа жизни человека, состояния иммунитета и других факторов. Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По его словам, в первую очередь следует проводить специфическую профилактику гриппа, поскольку среди этих инфекций грипп является заразным и может вызывать различные осложнения: «В связи с этим необходимо сделать прививку от гриппа. Министерством здравоохранения завезены в Азербайджан необходимые вакцинные препараты. Желающие пройти вакцинацию от гриппа могут обращаться в государственные медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства. Кроме того, следует строго соблюдать стандартные меры предосторожности при инфекциях, передающихся воздушно-капельным путем, а также вести здоровый образ жизни».

Врач-инфекционист также сказал, что «чувствительность детей к гриппу и сезонным респираторным вирусам обусловлена возрастными особенностями их организма. Это объясняется тем, что у них иммунная система еще не полностью сформирована, в этот период жизни дети по сравнению со взрослыми меньше переносят инфекций данного типа».

По его словам, при заражении гриппом в группу риска осложнений входят дети до 5 лет: «В связи с этим по сравнению со взрослыми у них болезнь может протекать в более тяжелой форме и с осложнениями. По статистике, у детей этого возраста чаще бывают случаи госпитализации».

Тайяр Эйвазов рекомендует «при заболевании особенно маленьких детей с тяжелыми хроническими заболеваниями и случаями иммунодефицита немедленно проконсультироваться с врачом». По его словам, только врач может принять решение лечить больного ребенка на дому или направить в стационар: «В целом, в связи с тем, что грипп и острые респираторные заболевания имеют вирусное происхождение, назначение антибиотиков не только недопустимо, а наоборот, может нанести вред. Подобные препараты может назначить врач-специалист только при наличии данных о соответствующих бактериальных осложнениях».