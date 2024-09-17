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Yango Azerbaijan запустил сервис быстрой доставки продуктов Market в Баку

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15:48 788

Yango Azerbaijan, часть международной технологической компании Yango Group, запустила сервис доставки продуктов Market.

Теперь, помимо вызова такси, отправки документов и планирования поездок на общественном транспорте, в приложении Yango жители Баку могут заказывать 2000+ товаров известных брендов. Среди них продукты питания, бытовая химия, готовые салаты и сэндвичи.

Заказ привезут в среднем за 30 минут из ближайшего даркстора — небольшого склада, в котором хранят товары и собирают заказы. Пока в Баку работает два даркстора, и сервисом могут воспользоваться около 900 тысяч жителей в Ясамальском, Сабаильском, Наримановском, Насиминском и Бинагадинском районах. До конца года планируется расширить область работы сервиса и открыть еще четыре даркстора, а в будущем их станет еще больше. Заказы можно оплатить наличными и картой, привязанной к приложению Yango.

Для новых пользователей действует предложение: скидка 20% на первый заказ. Доставка на любой заказ стоимостью больше 10 манатов после вычета скидок – бесплатная, до 10 манатов — 2,5 маната за доставку. Сервис работает каждый день с 9:00 до 22:00.

В Баку сервис Market работает по модели франшизы. Партнером стал местный оператор Gap Group. Команда партнера имеет многолетний опыт в сфере ритейла в Азербайджане и будет отвечать за подбор продуктов, представленных в сервисе. Доставку заказов выполняют курьеры Gap Group совместно с партнерами сервиса доставки Yango.

«Yango в Азербайджане – это не просто приложение, а городской суперапп, который делает повседневную жизнь удобнее. Пользователи могут обращаться к нему с самыми разными задачами: например, утром добраться до работы на такси, днем отправить документы, а вечером вместо похода в магазин заказать продукты в Маркете с доставкой на дом. Удобный интерфейс и единая точка входа помогают решать эти задачи быстрее, что особенно важно в ритме большого города. Скоро на рынке появятся и другие сервисы нашей экосистемы, отвечающие на запросы жителей Баку», - поделилась пресс-служба компании.

Yango Azerbaijan

Yango Azerbaijan — часть международной технологической компании Yango Group. Компания помогает пользователям по всему миру решать повседневные задачи при помощи технологий. Сервисы Yango Group работают более чем в 20 странах, включая ОАЭ, Пакистан, Колумбию и другие. В Азербайджане сервисы заказа поездок и доставки доступны с 2022 года. В 2024 году в супераппе Yango также появился сервис планирования поездок на общественном транспорте.

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