Yango Azerbaijan запустил сервис быстрой доставки продуктов Market в Баку

Теперь, помимо вызова такси, отправки документов и планирования поездок на общественном транспорте, в приложении Yango жители Баку могут заказывать 2000+ товаров известных брендов. Среди них продукты питания, бытовая химия, готовые салаты и сэндвичи.

Заказ привезут в среднем за 30 минут из ближайшего даркстора — небольшого склада, в котором хранят товары и собирают заказы. Пока в Баку работает два даркстора, и сервисом могут воспользоваться около 900 тысяч жителей в Ясамальском, Сабаильском, Наримановском, Насиминском и Бинагадинском районах. До конца года планируется расширить область работы сервиса и открыть еще четыре даркстора, а в будущем их станет еще больше. Заказы можно оплатить наличными и картой, привязанной к приложению Yango.

Для новых пользователей действует предложение: скидка 20% на первый заказ. Доставка на любой заказ стоимостью больше 10 манатов после вычета скидок – бесплатная, до 10 манатов — 2,5 маната за доставку. Сервис работает каждый день с 9:00 до 22:00.