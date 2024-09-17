Открылся новый центр связи Kapital Bank по Губа-Хачмазскому региону

Один из крупнейших работодателей страны Kapital Bank открыл новый центр связи по региону Губа-Хачмаз. Центр, расположенный в городах Губа и Хачмаз, предназначен для более оперативного и эффективного рассмотрения запросов клиентов.

При поддержке Губинского и Хачмазского филиалов Kapital Bank, а также в сотрудничестве с Государственным агентством занятости Азербайджана и филиалом АПУ в Губе было рассмотрено почти 1400 резюме кандидатов в рамках проекта «Марафон Карьеры 2022». В результате 700 кандидатов прошли онлайн-собеседования. Из них 74 успешно перешли на следующий этап и были приглашены на экзамены. Отличившиеся результатами 26 кандидатов получили шанс участвовать в стажировочной программе.

Цель создания центра связи заключается не только в эффективном рассмотрении запросов клиентов, но и в создании новых рабочих мест для молодежи в Губа-Хачмазском регионе. Проект, ранее реализованный в Гяндже, показал успешные результаты за короткий период, что привело к планам его продолжения.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 118 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.