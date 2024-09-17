Захарова о наступлении диктатуры

В США уже наступила «диктатура», вопрос только в ее степени. Об этом 18 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума.

«(Американский предприниматель) Илон Маск сказал, что если выборы пройдут не с тем результатом, а с другим, то в США наступит диктатура. Это его точка зрения», — заявила дипломат.

При этом, по ее мнению, диктатура в стране уже наступила, вопрос только в ее степени: «будет ли это абсолютно разрушающая для США история или они все же попытаются бороться за возвращение в нормальность».