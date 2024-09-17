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Завершилась очередная акция по медосмотру, организованная AzerGold в Дашкесане

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17:48 360

При организации ЗАО AzerGold и поддержке Bakı Sağlamlıq Mərkəzi в Дашкесанском районе состоялась очередная акция по выездному медицинскому осмотру.

В рамках акции, организованной под девизом «Здоровье прежде всего», жители села Човдар, населенного пункта Шадах, сел Чайкенд, Гушчу, Баян и других сел, расположенных вблизи золотого рудника «Човдар», бесплатно воспользовались различными медицинскими услугами в течение трех дней. В первый день акции были осмотрены семьи шехидов, в том числе ветераны и участники войны. Бригада профессиональных врачей обследовала 300 жителей. Граждане смогли обратиться к хирургу, оториноларингологу, терапевту, эндокринологу, кардиологу, невропатологу, педиатру, сделать УЗИ, ЭХО, ЭКГ, сдать общий анализ крови и мочи, анализ крови на вирусные гепатиты, пройти амбулаторный мониторинг артериального давления, а также определить уровень сахара в крови. Всего по указанным направлениям жителям было оказано 1226 услуг.

Отметим, что регулярно проводимые с 2021 года акции по выездному медицинскому осмотру направлены на повышение доступа жителей отдаленных сел к качественным медицинским услугам, раннюю диагностику заболеваний и пропаганду культуры профилактического обследования. В ходе акций, проводимых вот уже 4 года, больше 2000 жителей Дашкесана бесплатно получили различные медицинские услуги. Гражданам, у которых в ходе обследований были выявлены различные диагнозы, были назначены соответствующие курсы лечения.

Напомним, что жители сел, расположенных вблизи Човдарского интегрированного регионального участка по переработке, извлекают выгоду из регулярно реализуемых ЗАО AzerGold проектов по охране окружающей среды, образованию, здравоохранению, занятости, продвижению предпринимательства и др. Целью является оказание заботы о проживающих в регионе, особенно семьях из социально уязвимой группы населения, внесение дополнительного вклада в государственную политику, проводимую в этом направлении.

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