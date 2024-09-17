ВСУ: Контрнаступление России в Курской области остановлено

Российское контрнаступление в Курской области остановлено, часть ее территории остается под украинским контролем, заявил агентству AFP представитель созданной на этой территории комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский.

Российские войска «пытались атаковать с флангов, но они были остановлены, ситуация стабилизировалась и сегодня все под нашим контролем, они не добились успеха», цитирует его агентство.

Также, по его словам, на захваченной ВСУ территории остается «несколько тысяч» российских гражданских лиц. В некоторых поселениях по-прежнему больше 100 человек, цитирует Дмитрашковского AFP.

Российское Минобороны ранее во вторник выпустило ежедневную сводку о своих действиях в Курской области, в ней утверждалось, что российская армия продолжает наступательные действия. Вместе с тем, не говорилось об «освобождении» каких-либо населенных пунктов, а места боев перечислялись почти те же, что и днем ранее.