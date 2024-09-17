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Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз
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Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз

Взрывы в Ливане: разрываются телефоны, рации, айфоны, радиостанции, батареи...

новые фото и видео; обновлено 19:20
19:20 4480

Новая волна взрывов в Ливане затронула в том числе телефоны и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами, передает телеканал Al Hadath.

Взрываются не только рации, но и бытовые приборы и другая электроника: магнитолы, сканеры отпечатков пальцев, электронные замки, солнечные батареи и телефоны модели Iphone.

«Хезболла» в ответ выпустила около 20 ракет в направлении израильского города Кирьят-Шмона. Часть ракет сбили израильские военные, о жертвах пока не сообщалось.

* * * 18:55

Сдетонировавшие в Ливане рации были закуплены движением «Хезболла» примерно в одно время с пейджерами, около пяти месяцев назад.

Государственное Национальное агентство новостей Ливана (NNA) передало, что в результате взрывов неназванных «устройств» погибли три человека в городе Сохмар на юге долины Бекаа. По меньшей мере 100 человек получили ранения, сообщают ливанские СМИ.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники передает, что эти устройства использовались сторонниками «Хезболлы». Взрывы произошли в различных регионах республики.

NNA также передает, что «старые пейджеры» взорвались в домах в южных пригородах Бейрута и на юге Ливана. Несколько раненых были переведены в больницы в столице и в Баальбеке, расположенном в долине Бекаа, добавляет агентство.

Взрывы устройств произошли в опорных пунктах «Хезболлы» на юге и востоке Бейрута, передает Al Jazeera. Речь идет в том числе о рациях, сообщает Al Manar TV. Tasnim сообщило о взрывах ноутбуков, радиоприемников и компьютеров в разных частях Ливана.

* * * 18:27

В Ливане вновь начали взрываться беспроводные устройства связи, на улицах Бейрута много машин скорой помощи, сообщает Al Jazeera.

Как отмечает телеграм-канал Lebanese News, на этот раз взрываются не пейджеры, а принадлежащие членам «Хезболлы» радиостанции ICOM.

Корреспондент Al Jazeera сообщает, что устройства сдетонировали сразу в нескольких регионах Ливана. Взрывы привели в том числе к возгоранию автомобилей и квартир. По данным СМИ, взрывы прогремели в том числе в южной части Ливана, где находится штаб-квартира «Хезболлы». Сколько людей пострадали, пока неизвестно.

Канал Al Adath сообщает, что около 100 человек пострадали от взрывных устройств. Один из взрывов произошел во время похорон.

В результате взрывов загорелись квартиры и автомобили боевиков «Хезболлы». 

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