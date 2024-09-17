Русские бьют по энергообъектам и складам боеприпасов в Украине

Российская армия нанесла удары по объектам энергетики в Украине, сообщило Министерство обороны РФ.

Утверждается, что эти объекты обеспечивали деятельность предприятий военно-промышленного комплекса.

Москва также утверждает, что под удар попали аэродромная инфраструктура, цех сборки беспилотников, украинские военные и техника в 138 районах. При атаке использовались оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракеты и артиллерия.

Минэнерго Украины заявляло, что за прошедшие сутки были атакованы объекты энергетики в восьми областях. «Укрэнерго» сообщило, что удалось восстановить энергоснабжение в Сумах и его пригородах, которое было нарушено со вчерашнего дня.