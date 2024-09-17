В Турции агентов «Моссада» отправили в тюрьму

Суд в Турции приговорил 37 обвиняемых в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад» к заключению на сроки от 6 до 8 лет. Соответствующие вердикты вынес уголовный суд Стамбула.

Газета Yeni Şafak сообщает, что всего в качестве обвиняемых по делу проходили около 60 человек. 19 из них оправданы и отпущены на свободу. Двое - Ахмет Корай Озгюрюн и Альперен Эркут - получили по 8 лет и 4 месяца тюрьмы. 35 фигурантов осуждены на 6 лет и 8 месяцев. Все они признаны виновными в «получении запрещенной информации в шпионских целях».

Обвинение изначально требовало для подсудимых меры пресечения в виде тюремного заключения от 15 до 20 лет за «получение конфиденциальной государственной информации в целях политического или военного шпионажа». Генпрокуратура Стамбула в обвинительном заключении указывала, что израильская разведка создала группу для онлайн-операций с помощью мобильных интернет-приложений. Завербованные сотрудники этой группы в Турции получали деньги за выполнение заданий по слежке и сбору информации об определенных лицах. Как отмечали следователи, часть завербованных понимала, что занимается вредоносной для безопасности государства деятельностью, они пытались скрывать от властей факты получения вознаграждения, однако продолжали сотрудничать из материальных соображений.

В начале года в результате действий турецкой контрразведки были задержаны 34 человека по подозрению в работе на израильскую разведку «Моссад» в Турции. В течение последующих месяцев последовали еще несколько операций по поимке сотрудничающих с «Моссад» лиц в Турции.