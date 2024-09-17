Лондон вызвал российского посла на ковер

МИД Великобритании вызвал сегодня российского посла Андрея Келина в связи со «злонамеренной публичной кампанией агрессии России против Великобритании». Об этом информирует BBC.

«Великобритания самым решительным образом осуждает беспрецедентную и необоснованную публичную кампанию агрессии России против Великобритании, включая злонамеренные и абсолютно беспочвенные обвинения, выдвинутые против сотрудников Министерства иностранных дел на прошлой неделе, — говорится в заявлении министерства. — Такое поведение прямо противоречит обязательствам России по Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Такая модель поведения совершенно неприемлема, глубоко непрофессиональна и не соответствует стандартам поведения между государствами, указывается в заявлении британского МИД.

«Это последнее событие в целенаправленной кампании России по подрыву и угрозе безопасности и демократии Великобритании и сдерживанию нашей поддержки Украины посредством дезинформации, актов саботажа в Европе и прямых преследований и ограничений против наших дипломатических представительств в России», — заявил британский МИД, добавив, что успеха в этой кампании Россия не добьется, и потребовав немедленно прекратить эту деятельность.

На прошлой неделе Россия лишила аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании в Москве, обвинив их в шпионаже. МИД Британии назвал эти обвинения «абсурдными».