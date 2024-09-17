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Евросоюз призвал Грузию одуматься

19:48 283

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предупредил, что принятый 17 сентября грузинским парламентом в окончательном, третьем чтении закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» подорвет фундаментальные права человека и усилит дискриминацию меньшинств. Об этом Боррель написал в соцсети X.

Европейский чиновник призвал грузинские власти отозвать этот законопроект, «который еще больше уводит страну от пути, ведущего в Европу».

Принятый накануне парламентом закон запрещает смену пола, усыновление или удочерение детей однополой парой, строго запрещает ограничение в любых частных или государственных учреждениях терминов «отец» и «мать», а также запрещает митинги и собрания, «пропагандирующие однополые связи» и «пропаганду ЛГБТ образа жизни» в любых произведениях.

Жозеп Боррель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не раз заявляли, что «дискриминационный» законопроект, направленный против секс-меньшинств, как и закон «О прозрачности иностранного влияния», принятый в мае этого года парламентским большинством правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), не только помешает Грузии стать полноправным членом ЕС (сейчас кавказская страна обладает статусом кандидата), но и может стать причиной приостановки либо отмены «безвизового режима» с государствами Шенгенского соглашения, которым грузинские граждане пользуются с весны 2017 года.

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