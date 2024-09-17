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ООН требует от Израиля покинуть территории Палестины

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Генеральная ассамблея ООН проголосовала за представленный Палестиной проект резолюции с требованием к Израилю выполнить решение Международного суда и в течение одного года покинуть «оккупированные территории» Палестины.

Резолюцию поддержали 124 государства, в том числе Россия, Бельгия, Бразилия, Катар, Китай и Франция, против выступили 14 стран, в частности Венгрия, Израиль, США и Чехия, еще 43 государства воздержались от голосования. Для принятия резолюции было необходимо две трети голосов.

Резолюции ГА ООН, в отличие от документов Совета безопасности, не обладают обязательной юридической силой.

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