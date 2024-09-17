«Совместно нажито»: мать детей Дурова требует половину Telegram

Мать детей Павла Дурова, Ирина Болгар, сообщила о новых требованиях к основателю Telegram. Она считает мессенджер совместно нажитым с Дуровым имуществом и хочет через суд получить половину прав на него, пишет The Moscow Times.

По словам Болгар, их незарегистрированные отношения с Дуровым, за время которых родилось трое детей, длились 10 лет.

Она говорит, что у нее был доступ к использованию активов предпринимателя, но договоры пользования, на взгляд женщины, «не защищали полностью ее права». «Я искренне верила, что у нас с детьми всегда будет доступ к семейным ресурсам, несмотря на то, что наш брак официально не зарегистрирован, а совместно нажитое имущество, включая основной актив — мессенджер Telegram, — зарегистрирован исключительно на его имя», — сообщила Болгар в Instagram.

Она добавила, что Дуров обещал гарантировать финансовую безопасность детей, создать им фонды и купить дорогой дом.