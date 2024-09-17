Санкции против иранских чиновников

«Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против 12 лиц, связанных с насильственной и принудительной тактикой Ирана внутри страны и за ее пределами», - говорится в письменном заявлении Миллера.

Он уточнил, что США принимают меры в координации с Австралией и Канадой.

Как пояснил представитель Госдепартамента, рестрикции введены в отношении членов Корпуса стражей исламской революции, представителей Организации тюрем Ирана, а также лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за «смертоносные операции за рубежом».

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.