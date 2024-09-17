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Израиль объявил войну «Хезболле» и Ливану

обновлено 21:23
21:23 3543

Начальник Генштаба армии Израиля провел оперативное совещание и утвердил планы обороны и наступления на северном направлении, говорится в заявлении армии Израиля.

* * * 20:40

Израиль переносит центр тяжести военных усилий на северное направление, начинается новая фаза войны, объявил израильский министр обороны Йоав Галант.

«Центр тяжести смещается на север. Мы переводим силы, ресурсы и энергию на север», - сказал Галант на встрече с военнослужащими на авиабазе Рамат-Давид в северной части страны, передает издание The Times of Israel.

«Я думаю, мы находимся в начале новой фазы этой войны и нам нужно приспосабливаться», - добавил Галант.

 

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