В КСИР опровергли: У нас все живы-здоровы

Погибших среди военных консультантов Корпуса стражей исламской революции после массовых взрывов средств связи в Ливане не зафиксировано. Об этом заявил агентству Tasnim официальный представитель КСИР генерал-майор Али Мохаммад Наэини.

По его словам, все публикации СМИ, говорящие об обратном, носят недостоверный характер. Генерал не уточнил, есть ли среди представителей КСИР пострадавшие.

17 сентября множество пейджеров сдетонировало практически одновременно в разных районах Ливана. По данным Минздрава страны, в результате инцидента погибли 12 человек, в том числе двое детей, в больницы с ранениями доставлены 2,8 тыс. человек.