Пашинян призвал Турцию открыть границу и установить дипотношения

Армения должна установить дипломатические отношения с Турцией и открыть сухопутную границу, заявил премьер-министр Никол Пашинян на II Всемирном армянском саммите.

«Я представлю себя наблюдателем, который следит за обсуждениями, происходящими в Турции. Не скажу, что очень большие, но в Турции происходят определенные изменения в восприятии, это очевидно. И я не могу недооценивать эти обсуждения и переговоры, проводимые между специальными представителями Армении и Турции, которые сами по себе не имеют большого результата на практической почве, но очень важно, что две страны имеют общение.

И то, что раньше обсуждалось посредством публичных заявлений, теперь мы имеем возможность обсуждать и уточнять, а также выслушивать разъяснения и по дипломатическим каналам», - заявил Пашинян, добавив, что все это не может не изменить восприятие, поскольку увеличивается обмен информации.