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Познер возвращается с «Турецкой тетрадью»

21:14 1313

Телеведущий Владимир Познер вернется на Первый канал. Об этом сообщил гендиректор телеканала Константин Эрнст на премьере нового сезона, передает РБК.

Познер станет ведущим нового проекта «Турецкая тетрадь». Дополнительной информации о нем Эрнст не сообщил.

В интервью Forbes, которое вышло 12 сентября, Познер заявлял, что мечтает вернуться в телевизионный эфир, «но не думает, что это произойдет». Он также утверждал, что ему предлагали работу на западных каналах, но он отказался, так как все они ставили условие «высказываться по поводу Путина и по поводу политики, причем определенным образом».

Познер вел авторскую телепрограмму на Первом канале с 2008 года. Она перестала выходить после начала войны РФ против Украины.

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