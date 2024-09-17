Путин объяснил, зачем увеличил армию России
Указ о повышении штатной численности Вооруженных сил России направлен на кадровое оснащение вновь созданных военных округов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
16 сентября Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Указ вступает в силу с 1 декабря.
Увеличение штатной численности ВС России связано с «количеством угроз, которые существуют по периметру границ» России и «враждебной обстановкой», говорил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В марте в России воссоздали Московский и Ленинградский военный округа (с 2010 года они были объединены в Западный военный округ). В состав Ленинградского вошел Северный флот, который лишился статуса военного округа в феврале. В итоге в России стало пять военных округов (еще Южный, Центральный и Восточный).