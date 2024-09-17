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Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз
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Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз

Нетаньяху выступил с заявлением

21:26 2013

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые после инцидентов со взрывами пейджеров членов движения «Хезболла» в Ливане выступил с обращением к согражданам, пообещав восстановить безопасность на севере страны.

«Я уже говорил, что мы благополучно вернем жителей севера в свои дома. И именно это мы и сделаем», - сказал Нетаньяху в 10-секундном обращении, видеозапись которого распространила канцелярия главы израильского правительства.

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