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Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз
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Взрывы пейджеров: ранены 4.000 бойцов "Хезболлы". 500 солдат остались без глаз

ООН созывает Совбез

21:57 799

Совет Безопасности ООН проведет заседание в пятницу в связи со взрывами пейджеров в Ливане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.

«Заседание Совета Безопасности ООН по поводу взрывов пейджеров в Ливане. Просьба о встрече поступила от Алжира», - подчеркнул собеседник агентства.

Заседание пройдет в открытом режиме.

17 сентября множество пейджеров сдетонировало практически одновременно в разных районах Ливана. По данным Минздрава страны, в результате ЧП погибли 12 человек, в том числе двое детей, 2,8 тыс. человек были доставлены в больницы с ранениями. «Хезболла» возложила ответственность за организацию взрывов на Израиль, пригрозив «справедливым ответом». 18 сентября произошла новая серия взрывов в Ливане. На этот раз сдетонировали рации, телефоны, приборы для снятия отпечатков пальцев, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах.

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