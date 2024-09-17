ООН созывает Совбез

Совет Безопасности ООН проведет заседание в пятницу в связи со взрывами пейджеров в Ливане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.

«Заседание Совета Безопасности ООН по поводу взрывов пейджеров в Ливане. Просьба о встрече поступила от Алжира», - подчеркнул собеседник агентства.

Заседание пройдет в открытом режиме.

17 сентября множество пейджеров сдетонировало практически одновременно в разных районах Ливана. По данным Минздрава страны, в результате ЧП погибли 12 человек, в том числе двое детей, 2,8 тыс. человек были доставлены в больницы с ранениями. «Хезболла» возложила ответственность за организацию взрывов на Израиль, пригрозив «справедливым ответом». 18 сентября произошла новая серия взрывов в Ливане. На этот раз сдетонировали рации, телефоны, приборы для снятия отпечатков пальцев, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах.