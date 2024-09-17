Что увидел Антонио Конфлитти в Азербайджане?

19 сентября в испанском Леоне стартует молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике, в котором примут участие три представителя Азербайджана: Эльшан Мамедов (61 кг), Равин Алмамедов (81 кг) и Нурлан Мамедзаде (81 кг). Всего в молодежном первенстве выступят спортсмены из примерно 60 стран. А на днях прошел чемпионат Азербайджана среди взрослых и молодежи. Соревнования посетил и президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Конфлитти, побывавший в нашей стране по приглашению Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF).

Репортаж о поездке Конфлитти опубликовал и официальный сайт EWF. «Основной целью его визита было укрепление отношений между двумя организациями, укрепление дружеских и партнерских связей, близкое знакомство с инфраструктурой тяжелой атлетики в Азербайджане, оценка потенциала проведения тут в ближайшем будущем международных соревнований и даже создания справочного центра для проведения дидактических мероприятий, которые охватят не только Азербайджан, но и весь континент, - говорится на сайте EWF. - Антонио Конфлитти имел возможность посетить чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике, проходивший в Шувеляне. Он принял участие в церемонии открытия и вручил вместе с президентом AAF Кямраном Набизаде и вице-президентом Фирдовси Умудовым награды ветеранам-тяжелоатлетам».

В Баку Антонио Конфлитти провел также встречу с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым. «Министр проинформировал главу EWF о проводимой работе и достигнутых успехах в области спорта в стране, - сообщает сайт Европейской федерации. - В ходе встречи обсуждались вопросы развития тяжелой атлетики в Азербайджане, перспективы сотрудничества с Европейской федерацией и другие сопутствующие вопросы.

На следующий день Антонио Конфлитти ознакомился с условиями, созданными на тренировочной базе для национальных сборных по тяжелой атлетике, расположенной на «ASK Арене». Ему сообщили, что этот комплекс предлагает все необходимые возможности для проведения тренировочных сборов сильнейшим сборным мира и оснащен новым и проверенным оборудованием. Гостям также продемонстрировали условия размещения спортсменов и тренерского состава в отеле при «Арене».