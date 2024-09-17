Что увидел Антонио Конфлитти в Азербайджане?
19 сентября в испанском Леоне стартует молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике, в котором примут участие три представителя Азербайджана: Эльшан Мамедов (61 кг), Равин Алмамедов (81 кг) и Нурлан Мамедзаде (81 кг). Всего в молодежном первенстве выступят спортсмены из примерно 60 стран.
А на днях прошел чемпионат Азербайджана среди взрослых и молодежи. Соревнования посетил и президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Конфлитти, побывавший в нашей стране по приглашению Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF).
Репортаж о поездке Конфлитти опубликовал и официальный сайт EWF.
«Основной целью его визита было укрепление отношений между двумя организациями, укрепление дружеских и партнерских связей, близкое знакомство с инфраструктурой тяжелой атлетики в Азербайджане, оценка потенциала проведения тут в ближайшем будущем международных соревнований и даже создания справочного центра для проведения дидактических мероприятий, которые охватят не только Азербайджан, но и весь континент, - говорится на сайте EWF. - Антонио Конфлитти имел возможность посетить чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике, проходивший в Шувеляне. Он принял участие в церемонии открытия и вручил вместе с президентом AAF Кямраном Набизаде и вице-президентом Фирдовси Умудовым награды ветеранам-тяжелоатлетам».
В Баку Антонио Конфлитти провел также встречу с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым.
«Министр проинформировал главу EWF о проводимой работе и достигнутых успехах в области спорта в стране, - сообщает сайт Европейской федерации. - В ходе встречи обсуждались вопросы развития тяжелой атлетики в Азербайджане, перспективы сотрудничества с Европейской федерацией и другие сопутствующие вопросы.
На следующий день Антонио Конфлитти ознакомился с условиями, созданными на тренировочной базе для национальных сборных по тяжелой атлетике, расположенной на «ASK Арене». Ему сообщили, что этот комплекс предлагает все необходимые возможности для проведения тренировочных сборов сильнейшим сборным мира и оснащен новым и проверенным оборудованием. Гостям также продемонстрировали условия размещения спортсменов и тренерского состава в отеле при «Арене».
Президент EWF выразил удовлетворение увиденным и заявил, что созданы все необходимые условия для развития тяжелой атлетики в Азербайджане.
«Я рад видеть столько вовлеченности и энтузиазма, проявленных к нашему виду спорта, - заявил Конфлитти. - Тяжелая атлетика является традиционным видом спорта в Азербайджане, и я более чем убежден, что при таких условиях, стратегии и чрезвычайно вовлеченном и поддерживаемом руководстве результаты будут и дальше соответствовать уровню».
Возвращаясь к прошедшему чемпионату Азербайджана, важно отметить, что и среди взрослых, и среди молодежи сильнейшей была команда Газаха. 2-е место во взрослом чемпионате занял Лянкяран, 3-е - Сумгаит. В молодежном первенстве в тройку лучших вошли бакинский «Тэхсил» и Газах.
Впервые лучшие команды награждались денежными призами. У взрослых за 1-е место полагалось 10 тысяч манатов, за 2-е - 5 тысяч, за 3-е - 3 тысячи. В молодежном первенстве победители получили 5 тысяч, призеры - 3 тысячи и тысячу.