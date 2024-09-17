Впервые за 4,5 года: Федрезерв снизил ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания снизила базовую ставку на 0,5 процентных пункта, до 4,75-5%. Это первое снижение ставки с 2020 года. С июля 2023 года она сохранялась на уровне 5,25–5,5%.

Согласно сообщению регулятора, ФРС понизила прогноз по инфляции в США в 2024 году с 2,6% до 2,3%, на 2025 год — с 2,3% до 2,1%.

При этом ухудшился прогноз роста реального ВВП в 2024 году до 2% с 2,1% в июне. ФРС ожидает, что на конец 2024 года базовая ставка будет составлять 4,4%, к концу 2025 года – 3,4%.