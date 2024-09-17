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Путин одобрил проект договора с Ираном

22:23 148

Президент РФ Владимир Путин одобрил составленный МИД России проект договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России... о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — говорится в документе.

О том, что Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор, еще в январе сообщило Минобороны РФ. В июне подготовку временно приостановили на фоне гибели иранского президента Ибрагима Раиси. В конце июля замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил о завершении подготовки документа и назвал будущее подписание договора «историческим событием».

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