Взорвавшиеся в Ливане пейджеры произвели в Болгарии?

Израильские и германские журналисты, приехавшие по адресу в Будапеште, где зарегистрирована фирма BAC Consulting KFT, которая, как заявляет тайваньская Gold Apollo, изготавливала взорвавшиеся в Ливане пейджеры, обнаружили пустующее здание.

Венгерский сайт Telex со ссылкой на свои источники пишет, что болгарская компания Norta Global закупила тайваньские пейджеры, которые были в итоге проданы «Хезболле». Венгерская компания служила прикрытием и в сделке не участвовала, устройства никогда не находились на территории Венгрии.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в своем X-блоге написал, что венгерская компания BAC Consulting KFT является торговым посредником, у нее нет производственных площадей в Венгрии. Компания представлена одним человеком. Ковач также заявил что службы безопасности Венгрии сотрудничают с иностранными партнерами.