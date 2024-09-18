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Путин изложил Лула да Силве свою позицию по Украине

18 сентября 2024, 22:55 979

Президент России Владимир Путин изложил лидеру Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве «принципиальные российские оценки» относительно войны РФ против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С учетом подтвержденной Луисом Инасио Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет», — говорится в сообщении Кремля.

В канцелярии Лула да Силвы уточнили, что главы государств обсуждали предложения Бразилии и Китая по этому вопросу.

Во время разговора Владимир Путин предложил помощь России в связи с природными пожарами в регионах Бразилии. Также лидеры обсудили стратегическое партнерство, сотрудничество в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, промышленной кооперации.

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