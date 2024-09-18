Путин изложил Лула да Силве свою позицию по Украине

Президент России Владимир Путин изложил лидеру Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве «принципиальные российские оценки» относительно войны РФ против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С учетом подтвержденной Луисом Инасио Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет», — говорится в сообщении Кремля.

В канцелярии Лула да Силвы уточнили, что главы государств обсуждали предложения Бразилии и Китая по этому вопросу.

Во время разговора Владимир Путин предложил помощь России в связи с природными пожарами в регионах Бразилии. Также лидеры обсудили стратегическое партнерство, сотрудничество в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, промышленной кооперации.