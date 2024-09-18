План победы Украины готов: Зеленский сообщил детали

«И сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш План победы — все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к Плану. Все проработано. Самое главное теперь — решимость реализовать», — сказал Зеленский в своем ежевечернем обращении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закончил работу над планом победы в войне с Россией.

На этой неделе представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен был проинформирован об элементах украинского плана по оказанию давления на Россию с целью прекращения войны.

В своем обращении Зеленский также подчеркнул, что его план не предполагает замораживание конфликта в какой-либо форме. «Нет и не может быть никакой альтернативы миру. Никакой заморозки войны! Или каких-то других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап. Нам нужна надежная и долгосрочная поддержка для Украины, а значит и всей Европы», — заявил президент Украины.

Президент Украины в своем видеообращении также поблагодарил украинскую армию за точный удар по территории России. Зеленский прямо не упоминал конкретные события, однако его слова прозвучали после утверждений украинских спецслужб о поражении склада с боеприпасами в городе Торопец Тверской области.

Ранее СМИ сообщали, что в Тверской области украинские дроны уничтожили склад с ракетами «Искандер» и «Точка-У». Спутниковые снимки и многочисленные кадры в соцсетях показали, что в районе склада в Торопце произошел сильный пожар, там раздавались мощные взрывы.