Иран «примет меры» из-за ранения своего посла

«Исламская Республика Иран решительно осуждает этот акт саботажа и терроризма преступного режима Израиля, - говорится в тексте документа. - Противоправные действия сионистского режима представляют собой терроризм, направленный на эскалацию напряженности в регионе и дальнейшую угрозу региональному миру и безопасности. Несомненно, израильский режим несет полную ответственность за эти преступления».

Взрывы пейджеров в Ливане являются «террористическим актом» Израиля, направленным на эскалацию напряженности в регионе, говорится в письме постоянного представительства Ирана при ООН, направленном Совету Безопасности всемирной организации.

Иран обещает, что «должным образом займется расследованием нападения на своего посла в Ливане, в результате которого он был ранен, и оставляет за собой право в соответствии с международным правом принять необходимые меры в ответ на это чудовищное преступление и нарушение».

В письме отмечается, что «продолжающиеся террористические действия и нарушения международного права израильским режимом представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности».