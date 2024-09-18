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Два штаба НАТО в Финляндии

18 сентября 2024, 23:55 298

В Финляндии создадут два штаба НАТО: штаб сухопутных войск в Северной Европе и штаб передовых сухопутных войск альянса.

Первый штаб разместится в Миккели, а второй — в Рованиеми или Соданкюля, сообщили Yle информированные источники.

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил изданию, что решения о размещении штабов НАТО принимаются исходя из военных интересов, а не на основе региональной политики. Он добавил, что окончательные решения пока не приняты.

В августе Iltalente со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе писал, что в Финляндии создается штаб сухопутных войск НАТО, который будет руководить бронетанковой бригадой численностью 4–5 тысяч солдат и операциями по защите страны. Уже известно, что в бригаду НАТО точно войдут шведские и норвежские военные. Также подразделение, известное как FLF (Forward Land Forces), снабдят бронетехникой, в том числе танками. Оно будет подчиняться штаб-квартире альянса в Норфолке на восточном побережье США. По данным издания, о развертывании бригады официально объявят в ближайшие недели.

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