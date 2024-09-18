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Третья волна взрывов в Ливане: много жертв

Золото взлетело после решения Федрезерва

00:00 640

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $2 625 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки.

Котировки резко пошли вверх на решении ФРС США впервые за четыре года снизить базовую ставку на 0,5 п.п, до 4,75-5%.

До публикации среднесрочного прогноза на сайте американского регулятора цена на драгметалл составляла $2 594,7 за тройскую унцию (+0,09%). После стоимость золота подскочила до $2 615 за унцию (+0,87%). К 22:30 по бакинскому времени цена драгметалла ускорила рост до $2 425 за унцию (+1,26%).

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