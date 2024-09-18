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Третья волна взрывов в Ливане: много жертв
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: много жертв

Из Ливана бомбили Израиль

00:10 450

Ряд северных районов Израиля оказался под обстрелами со стороны Южного Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, в сторону Верхней Галилеи запущено порядка 20 снарядов, несколько из них были перехвачены. Один из снарядов упал в районе поселка Тель-Хай. На месте падения снаряда начался пожар, для тушения которого прибыли пожарные. Сообщений о пострадавших не поступало.

Кроме того, в течение дня около 10 снарядов было запущено из Ливана в сторону горы Хермон на севере Израиля. Они упали в незаселенной местности, пострадавших нет. 

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