Из Ливана бомбили Израиль

Ряд северных районов Израиля оказался под обстрелами со стороны Южного Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, в сторону Верхней Галилеи запущено порядка 20 снарядов, несколько из них были перехвачены. Один из снарядов упал в районе поселка Тель-Хай. На месте падения снаряда начался пожар, для тушения которого прибыли пожарные. Сообщений о пострадавших не поступало.

Кроме того, в течение дня около 10 снарядов было запущено из Ливана в сторону горы Хермон на севере Израиля. Они упали в незаселенной местности, пострадавших нет.