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Ильгар Мустафаев покусился на бюджетные миллионы

подробности ареста
Инара Рафикгызы
00:31 181

Накануне СМИ сообщали об аресте бывшего председателя правления Управления Приморского бульвара Ильгара Мустафаева по подозрению в присвоении особо крупной суммы денег и превышении должностных полномочий.

В среду появились подробности в связи с его арестом. Как стало известно haqqin.az, Мустафаев обвиняется в хищении из бюджета управления более 2 млн манатов в течение двух лет. Счетная палата провела некоторое время назад аудиторскую проверку в Управлении, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения и недостача. Собранные материалы передали в Генпрокуратуру.

Проведенное Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре следствие подтвердило, что ущерб составил чуть более двух миллионов. Следственный орган, учитывая размер ущерба и другие основания, потребовал ареста Мустафаева. Решением Бинагадинского районного суда в отношении Мустафаева была избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца 22 дня. Ему предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджана. Мустафаеву грозит до 14 лет тюрьмы.

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