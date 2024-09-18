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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Американские дипломаты «ошеломлены» взрывами в Ливане

00:45 1181

Израиль предупреждал США, что собирается провести операцию в Ливане 17 сентября, но не сообщал подробностей о своих планах, передает CNN со ссылкой на источники.

Телеканал сообщает, что массовые взрывы пейджеров «Хезболлы» организовали совместно «Моссад» и израильские военные.

CNN отмечает, что взрывы в Ливане начались, когда госсекретарь Энтони Блинкен направлялся с визитом на Ближний Восток и находился в самолете, летевшем из Вашингтона в Каир. Происходящее ошеломило американских дипломатов, которые «смотрели срочные новости в режиме реального времени по телевизорам в своих самолетах».

В среду советник Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация США никак не связана со взрывами, прогремевшими во вторник и среду в Ливане.

«Мы не были вовлечены в ситуации, которые произошли вчера и сегодня (в среду) каким-либо образом», - сказал он на брифинге.

Кирби отметил, что Вашингтон предпринимает активные «дипломатические действия, чтобы постараться не допустить открытия второго фронта на границе с Ливаном».

Ранее в среду сообщалось о взрывах в Бейруте и южных районах Ливана. В «Хезболле» заявили агентству Associated Press, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации. Новые взрывы унесли жизни 14 человек, свыше 400 получили ранения. Накануне в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения «Хезболла». Погибли не менее 12 человек, тысячи получили ранения. В «Хезболле» обвинили Израиль в организации взрывов. Израильская сторона пока не взяла на себя ответственность за атаку.

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