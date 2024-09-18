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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Саудовская Аравия не изменит свое решение

01:10 886

Саудовская Аравия не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

«Королевство не прекратит усердно работать ради создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и мы подчеркиваем, что без этого королевство не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем», - заявил наследный принц.

Премьер Саудовской Аравии подчеркнул, что «палестинский вопрос находится в центре внимания» королевства. Он выразил благодарность странам, которые признали независимость Палестины, и призвал другие государства последовать их примеру.

Саудовская Аравия не раз заявляла, что позиция королевства в том, что оно не признает Израиль и не будет устанавливать с ним дипломатические отношения до тех пор, пока не будет создано и признано государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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