В Тбилиси убили модель-трансгендера. Накануне в Грузии был принят закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды»

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Sputnik Грузия пишет, что на теле Абрамидзе множество ножевых ранений.

Модель Кесарию Абрамидзе обнаружили мертвой в ее доме в Тбилиси. Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Кесарии было 37 лет. В 2014 году она сделала операцию по смене пола. В 2018 году представляла Грузию на конкурсе красоты Miss Trans Star International, где принимали участие только трансгендерные персоны, он проходил в Барселоне.

17 сентября парламент Грузии принял закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» и смены пола. За него проголосовали 84 парламентария, никто не выступил против.