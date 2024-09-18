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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Трамп может встретиться с Зеленским

02:05 204

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в среду, что на следующей неделе может встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Соединенные Штаты.

«Вероятно, да», - цитирует Трампа агентство Reuters. Он не уточнил, где и когда именно состоится его встреча с Зеленским.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не смог подтвердить встречу Зеленского с президентом США Джо Байденом на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдет с 24 по 30 сентября.

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