Товарищ Ким испытал новые ракеты

Главное управление ракетостроения Северной Кореи 18 сентября провело успешные испытания новой тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5» со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 тонны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Суть испытательного запуска заключалась в подтверждении точности попадания ракеты со сверхкрупной боеголовкой в цель на расстоянии до 320 км», - говорится в сообщении. В тот же день провели пуск стратегической крылатой ракеты увеличенной мощности. Ее параметры не уточняются.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях и был удовлетворен их результатами. По его словам, «такие испытания и непрестанное повышение мощности вооружений непосредственно связаны с серьезной угрозой государственной безопасности КНДР со стороны внешних сил».

По данным Минобороны Японии, Пхеньян 18 сентября провел запуск двух баллистических ракет с интервалом примерно 30 минут в сторону Японского моря. Они упали к востоку от побережья Корейского полуострова.