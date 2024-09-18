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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Американские СМИ о взрывах в Ливане: «Начало новой и опасной эры»

02:39 783

Американские СМИ проанализировали произошедшие в Ливане взрывы пейджеров и раций, последствия этой атаки и ее влияние на конфликт между Израилем и «Хезболлой». Выдержки из публикаций приводит «Голос Америки».

По мнению авторов статьи в The Washington Post, атака сигнализирует о начале «новой и очень опасной эры» в осуществлении кибервойн. «Любое устройство, подключенное к Интернету, потенциально может быть превращено в оружие, - говорится в публикации. - Схемами практически каждого «умного» прибора можно манипулировать так, что он начнет давать опасные сбои». В статье отмечается, что в будущем сработавшим против человека устройством может стать его личный телефон, холодильник или телевизор.

Авторы статьи в The New York Times предполагают, что пейджеры скорее всего были подделаны до того, как попали в руки членов «Хезболлы». Небольшое количество взрывчатого вещества было помещено рядом с батареей в каждом пейджере, а также встроен переключатель, запущенный дистанционно для подрыва взрывчатки.

Как пишет The Wall Street Journal, «как израильская разведка сумела проникнуть в коммуникационную цепочку поставок «Хезболлы», пока остается неясным. «Хезболла» отчаянно пытается устранить разрыв с Израилем в технологическом и разведывательном мастерстве, однако сейчас более, чем раньше осознает этот разрыв».

«Израиль не взял на себя ответственность за нападение во вторник, но в этом и не было необходимости, - продолжает The Washington Post. – Нападение такой сложности и дерзости, осуществленное на ливанской территории, не могло быть организовано ни одной другой страной». Газета пишет, что этот инцидент может даже повлиять на предстоящие выборы в США, «подрывая шансы» на заключение соглашения о прекращении огня в Газе и освобождение израильских заложников.

Атаки с использованием пейджеров и раций ставят «Хезболлу» в неловкое положение, но не могут ее остановить, пишет в своей еще одной статье The New York Times со ссылкой на опрошенных газетой аналитиков.

«Атака безусловно нанесла ущерб группировке и унизила ее, изрядно подпортив ее имидж как одной из самых изощренных антиизраильских сил на Ближнем Востоке, -- пишут авторы статьи. – Но у «Хезболлы» есть долгая история приспособляемости: она потеряла много бойцов в своей последней крупной войне с Израилем в 2006 году, но стала сильнее в последующие годы». В публикации газеты утверждается, что лидеры «Хезболлы», вероятно, «застряли» между чувством необходимости ответить и желанием избежать полномасштабной войны с Израилем, которая может иметь катастрофические последствия для обеих сторон.

Израиль провел блестящую операцию по восстановлению сдерживания в регионе, пишет Fox News, цитируя экспертов, специализирующихся на анализе ближневосточного конфликта. «Главная стратегическая проблема Израиля в регионе заключается в том, что он утратил силу сдерживания, не позволяющую врагам нападать на него, - говорится в статье. - Такими операциями Израиль демонстрирует врагам, на что он способен, что может действовать способами и средствами, которых они не ожидали... Будет ли это эффективно в долгосрочной перспективе, мы еще увидим».

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