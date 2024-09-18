Шведские министры не долетели до Турции

Из-за проблем с самолетом, который вез шведскую делегацию, Стокгольм попросил отложить переговоры с Турцией, первые с тех пор, как Швеция стала членом НАТО, сообщило Reuters.

У самолета, на борту которого находились министры иностранных дел и юстиции Швеции, направлявшиеся в Турцию, возникли технические проблемы, пояснил шведский МИД. Экипажу и пассажирам не угрожала непосредственная опасность, для встречи будет назначена новая дата, добавило ведомство.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард и министр юстиции Гуннар Строммер должны были провести свою первую встречу с турецкими чиновниками, чтобы обсудить пакт безопасности. Этот документ стороны согласовали ранее, когда вели переговоры об одобрении Турцией заявки Швеции на членство в НАТО.