USD 1.7000
EUR 1.8905
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Харрис впереди

данные опроса Fox News
03:14 380

Вице-президент США, кандидат от демократов на высший государственный пост Камала Харрис на два процентных пункта (п.п.) опережает своего соперника в предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей. Об этом свидетельствуют обнародованные 18 сентября результаты опроса, проведенного Fox News.

Согласно исследованию, 50% респондентов готовы поддержать Харрис на предстоящих выборах, тогда как 48% опрошенных высказались в пользу Трампа. Вице-президент улучшила свои позиции за последний месяц, отмечает телеканал. По его данным, в середине августа Трамп опережал Харрис на 1 п.п. с результатом 50% к 49%.

Опрос проводился в период с 13 по 16 сентября. В нем приняли участие более 1,1 тыс. человек по всей стране. Погрешность составила 3 п.п.

Американские СМИ о взрывах в Ливане: «Начало новой и опасной эры»
Американские СМИ о взрывах в Ливане: «Начало новой и опасной эры»
02:39 784
Удар по российским складам: появились спутниковые снимки
Удар по российским складам: появились спутниковые снимки видео; обновлено 01:40
01:40 18469
Американские дипломаты «ошеломлены» взрывами в Ливане
Американские дипломаты «ошеломлены» взрывами в Ливане
00:45 1506
Ильгар Мустафаев покусился на бюджетные миллионы
Ильгар Мустафаев покусился на бюджетные миллионы подробности ареста
00:31 1867
И в Ираке взрывы: телефоны и рации летят в небеса
И в Ираке взрывы: телефоны и рации летят в небеса
18 сентября 2024, 21:40 6113
Взорвавшиеся в Ливане пейджеры произвели в Болгарии?
Взорвавшиеся в Ливане пейджеры произвели в Болгарии?
18 сентября 2024, 22:33 2785
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
17 сентября 2024, 20:57 6166
Нетаньяху выступил с заявлением
Нетаньяху выступил с заявлением
18 сентября 2024, 21:26 5156
Пашинян призвал Турцию открыть границу и установить дипотношения
Пашинян призвал Турцию открыть границу и установить дипотношения
18 сентября 2024, 21:08 4080
Израиль объявил войну «Хезболле» и Ливану
Израиль объявил войну «Хезболле» и Ливану обновлено 21:23
18 сентября 2024, 21:23 6653
Израильские спецслужбы взрывают вирусами
Израильские спецслужбы взрывают вирусами экс-офицер спецслужб в интервью haqqin.az
18 сентября 2024, 14:20 7177

ЭТО ВАЖНО

Американские СМИ о взрывах в Ливане: «Начало новой и опасной эры»
Американские СМИ о взрывах в Ливане: «Начало новой и опасной эры»
02:39 784
Удар по российским складам: появились спутниковые снимки
Удар по российским складам: появились спутниковые снимки видео; обновлено 01:40
01:40 18469
Американские дипломаты «ошеломлены» взрывами в Ливане
Американские дипломаты «ошеломлены» взрывами в Ливане
00:45 1506
Ильгар Мустафаев покусился на бюджетные миллионы
Ильгар Мустафаев покусился на бюджетные миллионы подробности ареста
00:31 1867
И в Ираке взрывы: телефоны и рации летят в небеса
И в Ираке взрывы: телефоны и рации летят в небеса
18 сентября 2024, 21:40 6113
Взорвавшиеся в Ливане пейджеры произвели в Болгарии?
Взорвавшиеся в Ливане пейджеры произвели в Болгарии?
18 сентября 2024, 22:33 2785
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
Исторический результат Азербайджана в престижном международном рейтинге
17 сентября 2024, 20:57 6166
Нетаньяху выступил с заявлением
Нетаньяху выступил с заявлением
18 сентября 2024, 21:26 5156
Пашинян призвал Турцию открыть границу и установить дипотношения
Пашинян призвал Турцию открыть границу и установить дипотношения
18 сентября 2024, 21:08 4080
Израиль объявил войну «Хезболле» и Ливану
Израиль объявил войну «Хезболле» и Ливану обновлено 21:23
18 сентября 2024, 21:23 6653
Израильские спецслужбы взрывают вирусами
Израильские спецслужбы взрывают вирусами экс-офицер спецслужб в интервью haqqin.az
18 сентября 2024, 14:20 7177
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться