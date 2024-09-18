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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
Новость дня
Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Экс-главу Генштаба обвинили в госизмене

10:55 2922

Бывшему начальнику Генштаба армии Молдовы Игорю Горгану предъявлено обвинение в государственной измене, сообщает прокуратура Молдовы.

13 июня прокуратура возбудила уголовное дело о государственной измене против бывшего главы Генштаба. Поводом стала информация из журналистского расследования о предполагаемых связях Горгана с Главным разведывательным управлением (ГРУ) РФ.

По данным издания The Insider, он регулярно докладывал российским разведчикам о политической ситуации в Молдове, а также рассказывал о визитах представителей Минобороны Украины.

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