Экс-главу Генштаба обвинили в госизмене

Бывшему начальнику Генштаба армии Молдовы Игорю Горгану предъявлено обвинение в государственной измене, сообщает прокуратура Молдовы.

13 июня прокуратура возбудила уголовное дело о государственной измене против бывшего главы Генштаба. Поводом стала информация из журналистского расследования о предполагаемых связях Горгана с Главным разведывательным управлением (ГРУ) РФ.

По данным издания The Insider, он регулярно докладывал российским разведчикам о политической ситуации в Молдове, а также рассказывал о визитах представителей Минобороны Украины.