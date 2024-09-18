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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших
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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Арестован израильский бизнесмен: он должен был помочь убить Нетаньяху

11:16 1202

Арестован израильский бизнесмен, завербованный Ираном для убийства высокопоставленных чиновников Израиля, сообщают зарубежные СМИ.

70-летний израильский бизнесмен, долгое время проживавший в Турции, был арестован в августе этого года Службой общей безопасности (ШАБАК) и полицией Израиля по подозрению в нарушении безопасности после контакта с сотрудниками иранской разведки.

Согласно расследованию, он дважды был переправлен на территорию Ирана через Турцию, где провел встречи с представителями разведки исламской республики. Отмечается, что за определенную плату ему предложили выполнить различные задачи в Израиле для Ирана, включая передачу денег или оружия в заранее определенных точках, фотографирование различных мест и отправку их иранским властям, угрозы израильским гражданам от имени режима.

Помимо этого, он должен был способствовать нападению с целью убийства премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, главы ШАБАК Ронена Бара и экс-премьера Нафтали Беннета в качестве мести за ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Также подчеркивается, что во время второй встречи обсуждались попытки найти для вербовки российских и американских чиновников, которые «уничтожат противников иранского режима в Европе и США».

Гражданин Израиля, личность которого пока не раскрывается, потребовал предоплату в размере $1 млн перед совершением каких-либо действий. Но иранские агенты отказали ему и сообщили, что свяжутся с ним в будущем. Перед отъездом из Ирана он получил €5.000 за участие во встречах. 

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