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Третья волна взрывов в Ливане: возросло число погибших

Путин хочет отправить больше россиян на фронт. Но боится последствий

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В последнюю неделю вновь активизировались слухи о том, что в ближайшее время, возможно, уже в октябре, в России будет объявлена новая волна мобилизации. Об этом, в частности, пишут российские телеграм-каналы, а также западные СМИ, включая влиятельное издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что за несколько месяцев до своей инаугурации в мае президент России Владимир Путин встречался с руководителями Минобороны РФ (тогда оборонное ведомство возглавлял еще Сергей Шойгу), которые настаивали на проведении новой мобилизации.

Но Путин отверг эту идею и заявил, что хочет полагаться на добровольцев-контрактников, пишет The Wall Street Journal.

Военные, как утверждает издание, требовали мобилизации из-за «истощения людских ресурсов».

«В настоящее время сил недостаточно, чтобы достичь первоначальных целей войны, выбить Украину из войны, подорвать ее военный потенциал или защитить приграничные районы российской территории… Все больше и больше людей говорят, что мобилизация неизбежна», - сказал изданию человек, осведомленный о разговоре генералов с Путиным.

Издание полагает, что президент России не торопится с мобилизацией, опасаясь политических и социально-экономических последствий. Так как мобилизация непопулярна в российском обществе. Кроме того, она усилит проблему нехватки рабочей силы.

«Российские лидеры также опасаются, что мобилизация может нарушить тонкий баланс, который они пытались построить в общественном восприятии войны. Они стремятся изобразить войну как героический, но отдаленный конфликт. Они хотят, чтобы россияне чувствовали, что они могут продолжать наслаждаться нормальной жизнью, наряду с ростом доходов и большим перераспределением богатства в результате войны», - пишет издание.

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