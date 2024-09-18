Армянская диаспора в США боится Трампа
Армянская диаспора в США опасается победы Дональда Трампа на президентских выборах, которые состоятся в ноябре. По мнению ее лидеров, если Трамп придет к власти, Вашингтон прекратит поддержку Армении.
Именно этой теме посвящена публикация в журнале The National Interest, которую ее авторы, Анна Оганян и Нерсес Копалян, озаглавили так: «Выборы в Армении и США. Армения может стать плацдармом Соединенных Штатов на заднем дворе России».
Американские ученые армянского происхождения пишут, что в настоящее время внимание мира сосредоточено на том, как именно результаты президентских выборов в США повлияют на ситуацию в Газе и Украине. Однако нестабильный Южный Кавказ также может пострадать не меньше от возвращения транзакционного подхода (то есть трампизма – ред.), который очень выгоден Владимиру Путину.
Авторы описывают геополитические изменения на Южном Кавказе, произошедшие за последние годы, курс Армении на сближение с Западом, а также отказ Еревана от ориентации на Россию.
Представители армянской диаспоры в США считают, что если на выборах победит Дональд Трамп, то нынешняя поддержка Вашингтоном Армении прекратится. Если же победит Камала Харрис, то, даже сохраняя отношения с Азербайджаном, США могут углубить сотрудничество с Арменией, сохраняя верность нынешнему курсу.
«Система безопасности Армении отсоединяется от России, - отмечают авторы статьи. - И склоняется в сторону Соединенных Штатов - изменение, наиболее четко отраженное в повышении Соединенными Штатами 11 июня отношений с Арменией до уровня стратегического партнерства. Этот шаг направлен на повышение устойчивости Армении в различных областях - от экономического роста и энергетики до военной безопасности и реформ правоохранительных органов».
В статье упоминается, что Европейский союз вместе с США усиливают поддержку Армении и что Ереван пытается избавиться от многовековой зависимости от России. Но на данный момент ситуация такова, что Ереван не разрывает полностью связи с Москвой, стараясь сбалансировать свою внешнюю политику, поскольку Армения по-прежнему сильно зависит от России в экономическом и энергетическом плане.
Авторы отмечают, что стратегическое отдаление Еревана от Москвы создает ряд рисков. Поэтому Запад усиливает поддержку Еревана в военной и сфере безопасности.
Помимо этого, в статье говорится о прямой военной помощи Армении со стороны США, а также о том, что представитель Пентагона координирует программу по модернизации армянской армии.
Указывается, что Вашингтон поддерживает установление Арменией двустороннего военно-технического сотрудничества с отдельными членами НАТО, в первую очередь, с Францией, а также с Грецией, Италией, Чехией, Болгарией и Германией.
«В настоящее время Индия и Франция являются крупнейшими поставщиками оборонной продукции для Армении. Это монументальный сдвиг от многолетней, почти полной зависимости от России в военных закупках», — пишут авторы.
Известные представители армянской диаспоры в США не скрывают, что углубление отношений Вашингтона с Арменией направлено на ограничение влияния России в регионе Южного Кавказа.
В этой связи стоит отметить, что до недавнего времени армянская диаспора в США открыто не поддерживала кандидата от демократов Камалу Харрис, но при этом заявляла о неприятии кандидатуры Дональда Трампа.
Об авторах
Анна Оганян является профессором политологии и международных отношений в колледже Стоунхилл в Массачусетсе, а также дважды стипендиатом программы Фулбрайта по Южному Кавказу,
Нерсес Копалян — доцент кафедры политологии в Университете Невады в Лас-Вегасе, специализирующийся на темах международной безопасности, геополитики, политической теории и философии.