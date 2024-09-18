Армянская диаспора в США боится Трампа

Армянская диаспора в США опасается победы Дональда Трампа на президентских выборах, которые состоятся в ноябре. По мнению ее лидеров, если Трамп придет к власти, Вашингтон прекратит поддержку Армении. Именно этой теме посвящена публикация в журнале The National Interest, которую ее авторы, Анна Оганян и Нерсес Копалян, озаглавили так: «Выборы в Армении и США. Армения может стать плацдармом Соединенных Штатов на заднем дворе России». Американские ученые армянского происхождения пишут, что в настоящее время внимание мира сосредоточено на том, как именно результаты президентских выборов в США повлияют на ситуацию в Газе и Украине. Однако нестабильный Южный Кавказ также может пострадать не меньше от возвращения транзакционного подхода (то есть трампизма – ред.), который очень выгоден Владимиру Путину.

Авторы описывают геополитические изменения на Южном Кавказе, произошедшие за последние годы, курс Армении на сближение с Западом, а также отказ Еревана от ориентации на Россию. Представители армянской диаспоры в США считают, что если на выборах победит Дональд Трамп, то нынешняя поддержка Вашингтоном Армении прекратится. Если же победит Камала Харрис, то, даже сохраняя отношения с Азербайджаном, США могут углубить сотрудничество с Арменией, сохраняя верность нынешнему курсу. «Система безопасности Армении отсоединяется от России, - отмечают авторы статьи. - И склоняется в сторону Соединенных Штатов - изменение, наиболее четко отраженное в повышении Соединенными Штатами 11 июня отношений с Арменией до уровня стратегического партнерства. Этот шаг направлен на повышение устойчивости Армении в различных областях - от экономического роста и энергетики до военной безопасности и реформ правоохранительных органов». В статье упоминается, что Европейский союз вместе с США усиливают поддержку Армении и что Ереван пытается избавиться от многовековой зависимости от России. Но на данный момент ситуация такова, что Ереван не разрывает полностью связи с Москвой, стараясь сбалансировать свою внешнюю политику, поскольку Армения по-прежнему сильно зависит от России в экономическом и энергетическом плане.