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British Petroleum продает частным инвесторам свою долю в азербайджанской трубе

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Отдел информации
11:39 3026

BP Azerbaijan продает свою 20-процентную долю в трубопроводе, по которому газ из Азербайджана транспортируется в Европу.

По информации пресс-службы компании, BP согласилась продать имеющиеся у нее акции Трансадриатического газопровода (TAP) американскому частному инвестиционному фонду Apollo Global Management.

Сумма сделки составляет один миллиард долларов.

О причинах, побудивших владельцев BP продать свою долю в ТАП, не сообщается

Напомним, что по трубопроводу TAP в Европу ежегодно поставляется более 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа. В настоящее время в соответствии с соглашением, достигнутым между Азербайджаном и Европейским союзом, ведутся переговоры о привлечении инвестиций, цель которых – удвоить к 2027 году мощности трубопровода. Однако для этого необходимо также увеличить объем добычи газа и построить новые компрессорные станции.

Стоимость работ по удвоению мощностей ТАР оценивается экспертами в миллиарды долларов. Учитывая, что европейские компании не проявляют особой заинтересованности в заключении долгосрочных контрактов на закупку азербайджанского газа, мотивация инвесторов к вложению средств в этот проект оставляет желать лучшего.

О причинах, побудивших владельцев BP продать свою долю в ТАП, не сообщается.

Apollo Global Management, готовящийся приобрести акции компании, является частным инвестиционным фондом, управляющим капиталом приблизительно в 600 миллиардов долларов. Apollo Global Management инвестирует от имени пенсионных, целевых финансовых и суверенных фондов благосостояния, а также других институциональных и частных инвесторов.

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